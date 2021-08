Malagò: "Olimpiade storica, è per tutta l'Italia"

Il presidente del Coni esulta per il record all time di medaglie e per l'ennesimo trionfo dell'atletica con la 4x100: "Sono orgoglioso, questa storica edizione è dedicata a tutta l'Italia che soffre da due anni"

Giovanni Malagò non ha dubbi. "Questa è la più grande Olimpiade di sempre per l'Italia". Il presidente del Coni esulta così dopo l'oro della 4x100 che porta a 38 le medaglie azzurre della spedizione di Tokyo 2020, record olimpico assoluto per il nostro Paese. "Sono orgoglioso di tutta la delegazione e di questa meravigliosa squadra che ha dato un'altra grande felicità all'Italia dopo gli Europei di calcio, regalando emozioni fortissime al nostro Paese e a tutti gli italiani che tanto hanno sofferto in questi ultimi due anni per il Covid". Una dedica speciale per una Nazione che torna a gioire grazie allo sport e alla sua estate magica colorota d'azzurro.

La chiamata di Mattarella: "Bravissimi, vi aspetto al Quirinale"

E i successi degli atleti italiani in Giappone non lasciano indifferente nemmeno Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica, come riportato dall'Ansa, ha chiamato Malagò per congratularsi. "Siete stati bravissimi. Sono orgoglioso di voi, vi aspetto il Quirinale", le parole del capo dello Stato.