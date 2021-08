Nel giorno del suo 30° compleanno, Antonella Palmisano si regala la medaglia d'oro nella 20 km di marcia femminile, al termine di una gara perfetta e chiusa in 1h29'12''. E' il quarto titolo per l'atletica, record assoluto a livello olimpico, che bissa il titolo vinto tra gli uomini da Massimo Stano. "E' un momento magico per l'Italia", ha detto la pugliese OLIMPIADI LIVE, NEWS E RISULTATI Condividi:

Italia padrona assoluta della 20 km di marcia a Tokyo. Dopo Massimo Stano, è oro azzurro anche nella prova femminile: lo ha vinto ancora una pugliese, la mottolese Antonella Palmisano. E' la prima volta che l'Italia vince l'oro nella marcia con uomini e donne nella stessa Olimpiade. Palmisano, vincendo l'oro olimpico dei 20 km di marcia a Sapporo, si è fatta il più nel regalo per il suo 30° compleanno. Al secondo posto, argento, la colombiana Sandra Arenas, terza e bronzo la cinese Hong Liu. Con l'oro di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia, l'Italia sale a quota 36 medaglie complessivi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ed eguaglia il suo record assoluto, che era stato raggiunto a Los Angeles 1932 e a Roma 1960. E' la quarta medaglia d'oro dall'atletica dopo Jacobs, Tamberi e Stano: non era mai accaduto prima.

Palmisano, una gara perfetta per uno storico oro Gara perfetta per la pugliese, sempre in testa e in fuga negli ultimi km. 1'29''12 il tempo di Antonella, al primo titolo olimpico della carriera dopo i bronzi ai Mondiali di Londra 2017 e agli Europei di Berlino 2018. Un riscatto a cinque cerchi per la 30enne pugliese, che a Rio 2016 era arrivata quarta. Una medaglia di legno che era stata addolcita dalla proposta di matrimonio del suo fidanzato, il marciatore, Lorenzo Dessi,al suo arrivo a Fiumicino di ritorno dal Brasile. Anche oggi Antonella ha corso con un fermaglio/coccarda tricolore ricamato dalla madre, un vezzo che oggi le ha portato particolarmente bene. Da segnalare che Palmisano condivide con Massimo Stano lo stesso allenatore, Patrizio Parcesepe.

Palmisano: "E' un momento magico per l'Italia" "La scia di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, e poi anche la vittoria degli Europei di calcio: per l'Italia è un momento magico". Sono le prime parole, a RaiSport, di Antonella Palmisano, medaglia d'oro nella 20 chilometri di marcia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. "Le vittorie di Jacobs e Tamberi - ha aggiunto - mi hanno fatto venire i brividi e mi hanno dato una grande carica. Le vittorie di Jacobs e Tamberi - ha aggiunto - mi hanno fatto venire i brividi e mi hanno dato una grande carica. Vincere l'oro olimpico nel giorno del mio compleanno, che premio. Ho avuto la pelle d'oca, pensando a tutti i sacrifici che ho fatto e pensando a tutte le persone che mi sono state vicine. E poi ieri la vittoria di Massimo Stano mi ha dato una carica in più". La marciatrice ha ricordato che dopo la Coppa Europa a maggio è stata ferma 40 giorni per infortunio. "Ho pianto quasi tutti i giorni, avevo paura - ha detto l'azzurra a RaiSport - di dover rinunciare a essere qui, ma ne è valsa pena".