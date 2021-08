"Nel momento in cui siamo entrati in pista, per la finale, sapevamo che avremmo potuto fare qualcosa di grande e lo abbiamo fatto ". Così Marcell Jacobs , durante una conferenza stampa a Casa Italia con gli altri tre atleti della staffetta 4x100, Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Fausto Desalu. "Con un sorriso il canadese De Grasse ci ha voluto dire: 'Mannaggia, gli italiani un'altra volta . Tutti gli avversari - ha aggiunto il vincitore anche della medaglia d'oro nei 100 metri - si sono complimentati perché abbiamo fatto qualcosa di incredibile ".

Tortu: "Un miracolo non può essere spiegato"

"Per me l'Olimpiade è tutto: ho cominciato a correre per questo. Mezz'ora prima della gara mi sono detto che sarebbe stata la gara della mia vita, e che non potevo andar via senza un oro ". Così Filippo Tortu in una conferenza stampa sulla vittoria della staffetta 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo. "Alla fine - ha aggiunto - erano lacrime di gioia. Mi sono allenato in un parco per un mese. E' un miracolo che siamo riusciti a fare tutto questo, e un miracolo non può essere spiegato. Essere l'ultimo frazionista della staffetta 4x100 è "la cosa più bella e la cosa più brutta. Hai addosso una tensione anche superiore a quella della gara individuale. Portare al traguardo la staffetta è stato fantastico e subito dopo Lorenzo (Patta) mi ha detto che avevamo vinto".