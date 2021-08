La secondogenita del Boss ha conquistato la medaglia d’argento con il Team USA nell’equitazione, specialità salto a ostacoli. Un podio che per lei sa di riscatto dopo Londra e Rio

Jessica Springsteen, figlia del famosissimo e amato cantautore statunitense Bruce, sale sul podio dell'equitazione a Tokyo 2020. Jessica, 29enne secondogenita del Boss, ha conquistato l'argento con il Team USA nel salto a ostacoli a squadre. Per la statunitense, in sella allo stallone olandese Don Juan van de Donkhoeve, un grande traguardo dopo aver figurato da riserva ai Giochi di Londra 2012 e la mancata convocazione per Rio de Janeiro nel 2016.