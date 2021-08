Al via i Giochi Paralimpici a Tokyo, inaugurati dall'imperatore Naruhito nella cerimonia d'apertura. "We have the wings", il titolo dell'evento, che allude alle ali che spingono al sogno gli atleti in gara. Bebe Vio e Federico Morlacchi i portabandiera azzurri (ben 115 i nostri sportivi). La prima delegazione è stata quella dei rifugiati con l'afghano Kharimi in testa, mentre la bandiera dell'Afghanistan è stata portata da un volontario in attesa dei due atleti usciti lunedì da Kabul. Ecco le immagini più belle