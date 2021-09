A Milano in vista dei Giochi olimpici invernali del 2026 sarà realizzata nel quartiere di Santa Giulia la più grande arena polifunzionale d'Italia, che avrà una capienza massima di 16 mila persone e sarà dotata di un'area esterna di oltre 10 mila metri quadrati per eventi all'aperto. Sarà Cts Eventim, uno dei fornitori internazionali leader nel settore della biglietteria e dell'organizzazione di eventi live, a progettare, realizzare e gestire la nuova struttura, con un investimento complessivo di 180 milioni di euro. I lavori di costruzione si svolgeranno dall'autunno del 2022 all'autunno del 2025 ma le operazioni di bonifica dei terreni sono già partite. La nuova arena ospiterà in occasione dei giochi olimpici invernali del 2026 le gare di hockey e in seguito anche eventi e concerti.