Mercoledì 22 settembre una delegazione di atleti olimpici e paralimpici dell’atletica leggera delle Fiamme Gialle è stata ricevuta dal santo Padre in Vaticano. Presenti diversi campioni olimpici a Tokyo, come Antonella Palmisano, Fostine Desalu e Lorenzo Patta, insieme a campioni paralimpici come Ambra Sabatini e Martina Caironi. Momento speciale per il Papa, che ha potuto provare l’emozione di indossare una medaglia olimpica

