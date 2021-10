5/17 Foto da www.skyports.net

Duncan Walker (Ceo e Fondatore di Skyports): "Milano è un punto fondamentale del business per il nord Italia che ne fa un mercato attrattivo per le applicazioni di mobilità aerea. La nostra previsione è di realizzare diversi vertiporti in Italia nei prossimi anni, in tempo per le Olimpiadi Invernali del 2026".