Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato il Tricolore ai portabandiera azzurri in vista dei Giochi invernali di Pechino: "Il nostro Paese ha sofferto molto per la pandemia e lo sport è stato una risposta di speranza e di ottimismo". Malagò: "2021 anno forse irripetibile, ma a noi piacciono le sfide"

"Si dice spesso, ed è vero, che durante l'emergenza pandemia, il nostro Paese ha sofferto molto e nell'anno che sta per concludersi e in quello che sta per aprirsi lo sport è stato una risposta di speranza e di ottimismo, offerta al Paese dal mondo sportivo olimpico e paralimpico". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio

Mattarella alla Cerimonia di consegna del Tricolore agli atleti in partenza per le Olimpiadi Invernali di Pechino, al via il prossimo 4 febbraio. "Avete smentito il clichè di un popolo indisciplinato, di chi confonde con questo l'attitudine alla fantasia, alla creatività, all'inventiva. Avete pur nella difficoltà dell'emergenza pandemica, trovato modalità diverse di allenarvi e di tenervi in forma", ha proseguito il presidente Mattarella.