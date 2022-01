Manca sempre meno all'inizio delle Olimpiadi invernali e tutta Italia spera di ripetere le imprese compiute a Tokyo. Ci crede tanto anche Giovanni Malagò che, al termine della Giunta di oggi al Foro Italico (l'ultima prima della partenza per Pechino '22), non ha messo limiti alle ambizioni azzurre: "Nelle ultime gare abbiamo visto che può succedere di tutto, ma l'obiettivo è fare meglio di PyeongChang, sia nel numero che nella qualità - ha spiegato il presidente del Coni -. Sul numero mi sento tranquillo, sugli ori non è preventivabile perché parliamo di gare che si vincono o si perdono sui centesimi. Ma sicuramente siamo consci che, dopo Tokyo 2020, gli italiani si aspettano di continuare a sognare. Gli azzurri qualificati ieri erano 119, stessi numeri di PyeongChang che erano 122, e stiamo aspettando le quote di riallocazione tra Covid e infortuni permettendo. Quello che conta, comunque, è che le Olimpiadi ci saranno, un film simile a quello visto la scorsa estate: in questo momento è l'elemento da sottolineare. Non so in quanti altri Paesi tutto questo sarebbe andato avanti. Il tema del pubblico si poteva immaginare, poi la presenza ad inviti secondo me è di poca importanza". Malagò ha poi aggiunto che "il 9 marzo la Giunta e il Consiglio nazionale si terranno a Milano, a San Siro, che sarà teatro della cerimonia di apertura dei Giochi Invernali del 2026. Il 20 febbraio a Pechino prenderemo la bandiera e da quel momento Milano sarà città olimpica".

"Il mondo dello sport ha bisogno di aiuto"

Il presidente del Coni si è poi soffermato sul momento difficile che vive lo sport legato alla pandemia: "Invierò oggi stesso una lettera alla sottosegretaria Valentina Vezzali sullo stato dell'arte del mondo dello sport - ha detto -. È forte il grido d'allarme delle società, professionistiche e di base. Tutti aspettano ristori e supporto, più grande sei e più problemi hai, a cominciare dalle squadre di calcio. Sono tanti i temi sul tavolo: in primis il problema del caro energetico e delle maxi bollette". Non è mancato un riferimento, poi, agli ultimi protocolli adottati per consentire ai campionati di poter proseguire in sicurezza: "Grazie al presidente della Federazione medico sportiva italiana, Maurizio Casasco, per il lavoro straordinario fatto nel weekend scorso - ha concluso -. I protocolli che sono stati approntati sono stati fantastici e nessuno si è lamentato".