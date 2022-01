2/12 ©Getty

Sono 72 i casi di Covid dal 4 al 22 gennaio nel personale in arrivo alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Lo ha comunicato il Comitato organizzatore nell'ambito dello screening delle delegazioni in arrivo: controllate le 2.586 persone entrate in Cina per le Olimpiadi, inclusi 171 tra atleti e dirigenti di squadre