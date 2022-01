Cinque componenti della delegazione inviata alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 sono risultati positivi al Covid-19: lo ha annunciato il Comitato olimpico canadese, senza specificare se si tratti di atleti, di personale di supporto o di funzionari. "Parte della nostra strategia consisteva nell'arrivare in anticipo avendo il tempo a sufficienza per i test di conferma e, se necessario, per lo svolgimento delle procedure per il panel di esperti medici", si legge nel comunicato. Secondo le regole del Comitato Olimpico Internazionale, i casi positivi vengono rimossi dalla squadra in vista della quarantena.

Brian McCloskey, presidente del gruppo di esperti medici del Comitato olimpico internazionale, ha rilevato in conferenza stampa a Pechino che i casi emersi non erano sorprendenti: "Ci aspettiamo che la percentuale di incidenza tra gli atleti canadesi sia uguale a quella attuale nella popolazione canadese, che è piuttosto alta".