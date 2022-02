Oggi Consiglio dei ministri: allo studio modifica al green pass per i vaccinati

Oggi pomeriggio il Consiglio dei ministri esaminerà, tra le altre cose, la modifica della durata del green pass dei soggetti vaccinati con tre dosi che potrebbe diventare illimitata. E secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa c'è l'ipotesi, entro l'estate, di non limitare le attività anche se si è positivi asintomatici. Il Cdm parlerà anche delle norme per scuola, c'è l'ipotesi della dad solo per i non vaccinati. I presidi chiedono al ministro Bianchi di togliere la seconda prova della maturità.