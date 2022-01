Pechino: record casi Covid in 18 mesi



Pechino ha registrato il maggior numero di nuovi casi di Covid-19 in 18 mesi: le autorità del Paese sono attualmente alle prese con focolai epidemici in diverse città, nonché all'interno della "bolla sanitaria" delle Olimpiadi. Pechino ha registrato oggi 20 nuovi casi, il numero più alto da giugno 2020, secondo la Commissione sanitaria nazionale. Le autorità cittadine hanno messo in isolamento alcuni complessi residenziali, mentre quelli del distretto di Fengtai, a sudovest della capitale, dove si è registrata la maggior parte della contaminazione, hanno iniziato a testare circa 2 milioni di abitanti. La Commissione sanitaria nazionale ha segnalato oggi 54 nuovi casi registrati in tutta la Cina. La città orientale di Hangzhou e la cittadina nordoccidentale di Suifenhe, al confine con la Russia, stanno vivendo un'impennata di contagi.