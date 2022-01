4/14

NATIONAL ACQUATICS CENTRE - Il National Aquatics Centre, conosciuto per il suo design come "Cubo d’acqua" da quando fu la venue degli sport acquatici ai Giochi Estivi di Pechino 2008, è diventato il "Cubo di ghiaccio" e ospiterà, grazie alla conversione acqua-ghiaccio, quattro piste del curling. Dopo i Giochi, continuerà ad essere utilizzato, a seconda della stagione, sia per gli sport invernali sia per gli sport estivi.