Al via la staffetta della torcia olimpica di Pechino 2022, ridotta a soli tre giorni a causa delle restrizioni anti pandemiche dovute al Covid-19. Nel percorso si alterneranno 1.200 tedofori. La partenza dei Giochi invernali è in programma venerdì 4 febbraio PECHINO, TUTTI GLI AZZURRI AI GIOCHI

La staffetta della torcia olimpica ha preso il via a Pechino in vista dell'apertura dei Giochi olimpici invernali prevista il 4 febbraio . Diverse centinaia di spettatori hanno assistito alla partenza dei primi tedofori dall' Olympic Forest Park a nord della capitale cinese, sede delle Olimpiadi estive del 2008 ospitate da Pechino.

vedi anche

Pechino, 118 azzurri in gara: tutti gli atleti

Il primo tedoforo è stato il primo campione del mondo cinese di pattinaggio di velocità dal 1963, Luo Zhihuan, che ha consegnato la torcia all'astronauta Jing Haipeng. A causa della pandemia legata al coronavirus la staffetta è stata ridotta e si svolge con rigide misure precauzionali. Nell'arco di tre giorni, la torcia olimpica sarà trasportata da Pechino agli altri due siti di gara di Yanqing e Zhangjiakou, appena fuori la capitale, prima di tornare a Pechino per la cerimonia di apertura in programma venerdì. I 1.200 tedofori sono per lo più persone premiate per i loro servizi in ambito sportivo, nella società, nel mondo degli affari e della politica. Il corridore più anziano ha 86 anni, il più giovane 14. L'ambasciatore greco a Pechino è stato coinvolto anche come rappresentante del Paese di origine delle Olimpiadi. Ha ricevuto la fiaccola olimpica dalla star cinese del basket Yao Ming.