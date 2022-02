Tutto è pronto per l'inizio dei Giochi invernali in programma dal 4 al 20 febbraio. Sono 118 gli atleti italiani in gara a Pechino, spedizione composta da 46 donne e 72 uomini: si tratta della terza partecipazione più numerosa di sempre dopo Torino 2006 e Pyeongchang 2018, quando l'Italia conquistò 10 medaglie. L'obiettivo è migliorare l'ultimo bilancio olimpico. Disciplina per disciplina, ecco tutti gli azzurri

