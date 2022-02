In vista dell'imminente inizio delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, Papa Francesco ha rivolto un messaggio di auguri agli atleti: "Che possiate vivere un'esperienza unica di fratellanza umana e di pace. Lo sport può costruire ponti di amicizia e solidarietà tra popoli di diversa cultura e religione". Il Pontefice ha poi rivolto un particolare pensiero agli atleti paralimpici e ai rifugiati

Al termine dell'udienza generale di oggi, Papa Francesco ha rivolto un messaggio di auguri agli atleti che si apprestano ad affrontare le Olimpiadi invernali di Pechino, al via venerdì 4 febbraio: "Auguro agli organizzatori il miglior successo e agli atleti di dare il meglio di sé. Lo sport può costruire ponti di amicizia e solidarietà tra popoli di diversa cultura e religione". Il Pontefice ha poi citato in particolare gli atleti paralimpici e i rifugiati: "Con un particolare pensiero abbraccio tutto il mondo paralimpico: la medaglia più importante la vinceremo insieme se l'esempio delle atlete e degli atleti con disabilità aiuterà tutti a superare pregiudizi e timori e a far diventare le nostre comunità più accoglienti e inclusive. Questa è la vera medaglia d'oro. Inoltre seguo con attenzione ed emozione le storie personali di atlete e atleti rifugiati. La loro testimonianza contribuisca ad incoraggiare la società civile ad aprirsi con sempre maggiore fiducia a tutti, senza lasciare nessuno indietro". A tutti, infine, l'augurio di "vivere un'esperienza unica di fratellanza umana e di pace".