Pechino '22, com'è andata la cerimonia di apertura

Ambizione, forza e coraggio sono qualità che rappresentano bene l’Olimpiade. E rappresentano bene anche l’anno della Tigre, che porta queste sue caratteristiche nei Giochi di Pechino 2022 ufficialmente aperti dal presidente cinese Xi Jinping. L’Italia ha sfilato per penultima con Michela Moioli portabandiera, tutti gli atleti erano con la divisa da podio e una mantella tricolore. Lo spettacolo dei fuochi d’artificio e delle luci si farà ricordare, probabilmente anche le parole del presidente del CIO Bach che ha ricordato al mondo la tregua olimpica e ha chiesto di dare una possibilità alla pace. Chissà se è per questo che la Cina ha scelto, per accendere un bracere olimpico originale, due ragazzi del 2000: Jiawen Zhao e soprattutto la fondista Dinigeer Ylamujiang, una ragazza che appartiene al gruppo etnico degli Uiguri di religione musulmana. La loro persecuzione da parte del Governo cinese aveva sollevato proteste e anche il boicottaggio diplomatico di queste Olimpiadi da parte di Stati Uniti e altri paesi. La Cina ha risposto affidandole l’onore più grande, un atto dimostrativo. Per un vero rispetto dei diritti umani serviranno altri passi.