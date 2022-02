Curling, Italia da sogno nel doppio misto

A Pechino Italia da sogno nel curling: nel doppio misto la coppa azzurra formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner ha conquistato la quarta vittoria ed è l'unica squadra a punteggio pieno. Le semifinali ora non sono più un obiettivo impensabile

"Ora restiamo concentrati"

Soddisfatta di questo inizio la coppia azzurra. Stefania Constantini spiega: "Il nostro obiettivo è quello di rimanere concentrati. La gara è ancora lunga ma speriamo di mantenere questo ritmo Sono contenta perché stiamo migliorando soprattutto l'affiatamento con il ghiaccio e questo ci dà fiducia per le prossime cinque gare". Ottimista anche Mosaner, dopo il successo contro la Repubblica Ceca: "Credo che vincere una partita con un punteggio così ampio sia una buona carica di fiducia per le prossime cinque gare, sicuramente è molto importante vederci primi in previsione di altre gare. Oggi ci siamo espressi al meglio".