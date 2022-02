Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, annuncia importanti aggiornamenti sulle condizioni di Sofia Goggia: "Mi ha mandato un video, è pronta: sta tornando". La portabandiera alla cerimonia di apertura dei Giochi, Michela Moioli: "Ti aspettiamo Sofy! Un abbraccio, sono certa che verrà a Pechino e darà il meglio" PECHINO 2022, RISULTATI E NEWS LIVE - LE FOTO DELLA CERIMONIA Condividi

"Ho ricevuto un video privato da Sofia Goggia: è pronta, sta tornando": lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, come riportato dall'Ansa. "Saranno Giochi dove potrà accadere di tutto - ha aggiunto Malagò -. Rivolgo da qui un abbraccio a tutte le atlete e gli atleti dell'Italia Team". Il numero 1 dello sport italiano si trova in una struttura dedicata in quarantena dopo essere risultato positivo al Covid.

"Emozionante vedere Moioli con il tricolore" "La cerimonia d'apertura è sempre un'emozione indescrivibile, unica e ogni volta che la vedi, dal vivo o in televisione, come è toccato a me, capisci perché le Olimpiadi sono l'unico spettacolo al mondo globalizzante. Sono a poche centinaia di metri dallo stadio, da solo in una stanza d'albergo per il Covid, e mai mi sarei immaginato di poter vivere un'esperienza simile": così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, costretto ad assistere alla cerimonia di apertura dal covid hotel di Pechino dove è in isolamento per la positività. "Mi sono molto emozionato a vedere sfilare Michela Moioli con la bandiera - ha aggiunto - L'ho sentita al telefono poco prima dell'ingresso in campo. Era tesa ma felice. La squadra era elegantissima con la mantella disegnata da Giorgio Armani. Il tricolore è sempre da brividi".

Moioli: "Mandiamo un grande abbraccio a Goggia" "Sono super emozionata, agitata, un mix, un'esplosione di emozioni, è stata un'esperienza unica. Sono onorata di averlo fatto per me e per tutti gli italiani e anche per il movimento dello snowboard. È stata una cosa unica che mi ha dato una grande carica". Così Michele Moioli racconta ' a caldo' l'emozione di aver fatto da portabandiera dell'Italia nella cerimonia di apertura dell'Olimpiade invernale di Pechno 2022, come riportato dall'Ansa. "Mando un grande abbraccio a Sofia Goggia, che son certa che arriverà qui e darà il meglio di sé come tutti noi - dice ancora un'emozionata Moioli - Ti aspettiamo Sofy! Ora finalmente i Giochi possono cominciare".

Goggia su Instagram: "Orgogliosa di te"