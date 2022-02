Sofia Goggia ha pubblicato su Instagram un video con la canzone "Brividi" di Mahmood e Blanco e l'annuncio del suo ritorno sugli sci in allenamento. La campionessa olimpica in carica di discesa libera, infortunatasi lo scorso 23 gennaio al ginocchio sinistro, sta cercando il recupero per difendere il titolo il prossimo 15 febbraio

