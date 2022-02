I Giochi invernali di Pechino partono ufficialmente con la cerimonia inaugurale, che si terrà allo Stadio Olimpico con inizio alle ore 13. Nella notte spazio però alle gare, con il curling misto e il team event nel pattinaggio di figura. Seconda prova cronometrata per i discesisti in vista della gara di domenica

È il giorno della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino. E' il via ufficiale dei Giochi, anche sia ieri che mercoledì qualche sport ha già iniziato le competizioni (hockey femminile e torneo del doppio misto di curling). Si entra dunque nel vivo della XXIV edizione dei Giochi su neve e ghiaccio, con un già nutrito gruppo di azzurri impegnati in questa giornata, a cominciare dai ragazzi dello slittino. In totale saranno 2.874 gli atleti (1.291 donne e 1.583 uomini) in rappresentanza di 91 Nazioni. Haiti la novità assoluta, presente anche l'Arabia Saudita. Saranno assegnate medaglie in 109 eventi con 52 competizioni maschili, 46 quelle femminili e 11 gare miste. Le Olimpiadi termineranno domenica 20 febbraio, con il testimone passerà all’Italia, a "Milano Cortina 2026".



Olimpiadi Invernali, il programma del 4 febbraio.