L'argento della staffetta mista nei 500 metri dello short track consegna alla storia Arianna Fontana, che conquista la nona medaglia in 5 edizioni olimpiche "Questa medaglia come la mia nona sinfonia? Definizione che mi piace"

"Questa medaglia come la mia nona sinfonia? E' così, è una definizione che mi piace. Ma quel che è importante è che ci dà tranquillità e ci toglie tensione per le prossime gare". Così Arianna Fontana, l'azzurra dello short track che alla quinta olimpiade invernale, a quasi 32 anni, ha conquistato la sua nona medaglia con la staffetta mista.

"Io non sono abituata a non essere l'ultima staffettista ma oggi mi sono sgolata per tifare Pietro", ha aggiunto l'azzurra, anima di una squadra composta anche da Martina e Arianna Valcepina,Andrea Cassinelli, Yuri Confortola e Pietro Sighel, tutti saliti sul podio per la premiazione.