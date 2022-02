Sorpresa Goggia, l'azzurra dello sci è già partita per Pechino, dove arriverà attorno alle 9.30 di domani. Previsto il tampone in aeroporto e poi il trasferimento nel villaggio olimpico in isolamento fino a risultato dei test anti-Covid. L'infortunio è superato, ora Sofia è pronta per i suoi Giochi

Sofia Goggia in volo per la Cina. La sciatrice azzurra, che proverà a difendere il titolo olimpico nella discesa libera in programma il 15 febbraio, dopo un recupero lampo dall'infortunio in seguito alla caduta nel Super G di Cortina, raggiungerà alle 9.30 ora cinese (nella notte italiana) Pechino. Dopo l'arrivo dovrà seguire il rigido protocollo sanitario, con la quarantena in hotel fino all'esito dei tamponi. Se l'esito dovesse arrivare in tempo, Sofia Goggia potrebbe "assaggiare" la neve di Yanqing già nel pomeriggio di lunedì 7 febbraio. Intanto, nelle stories di Instagram, è la stessa Goggia ad annunciare la sua partenza