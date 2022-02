Shiffrin cade nel gigante: "C'è grande delusione"

"Sentivo che stavo spingendo molto bene e attaccando. Ma solo in una curva, ho commesso un piccolo, piccolo errore quando sono andata a spingere e questo fa la differenza. La neve era incredibile da sciare. Oh mio Dio, è davvero bella, ma se fai qualche piccolo errore non puoi davvero farla franca. Come puoi vedere, ho avuto la peggio in quella curva. Non succede troppo spesso che io cada. Ho davvero lavorato sul giusto tempismo delle mie curve e davvero non ho mai pensato che questo sarebbe stato parte del problema. Ma non lo era perché mi stavo trattenendo, quindi posso essere orgogliosa di questo. Ma sono cinque curve nel GS Olimpico, c'è delusione di sicuro."