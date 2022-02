Positiva al test Covid-19, ma ha potuto giocare. E' successo a Tahli Gill, della squadra di doppio misto di curling australiana. Inizialmente, il Comitato olimpico australiano aveva annunciato che la squadra non avrebbe potuto più competere dopo la positività della curler: "Tahli aveva precedentemente contratto il COVID prima dei Giochi. Tuttavia, i test in corso si sono alternati tra negativi e positivi. Dopo le discussioni con il CIO e la BOCOG, aveva potuto competere seguendo i protocolli per i contatti stretti. Abbiamo segnalato che Tahli era alla fine del ciclo di infezione, ma ulteriori risultati positivi questa mattina hanno messo fine alle nostre speranze. Invece di rimanere in isolamento, ora abbiamo la possibilità di riportare a casa Tahli e Dean". Poi la svolta, prima dell'inizio della sessione di gare. E' sempre il Comitato australiano a dare la notizia: Tahli Gill e Dean Hewitt possono giocare. Questo il comunicato: "Il Comitato olimpico australiano (AOC) ha appena ricevuto un'e-mail dal sistema sanitario pubblico cinese in cui si informava che la coppia può continuare seguendo i protocolli per i contatti stretti. La commissione medica ha esaminato i valori del tampone di Tahli Gill dopo il test PCR nelle ultime 24 ore e ha stabilito che rientravano in un range accettabile". Una vicenda che può rappresentare comunque un precedente importante. Per la cronaca, la coppia australiana è poi scesa in campo conquistando la prima vittoria nel torneo contro la Svizzera.