Curling, Italia: 7 vittorie su 7 nel doppio misto

Sette vittorie su sette, vetta solitaria nella classifica del round robin. E una semifinale già conquistata ieri, sabato 5 febbraio. Non si ferma la marcia del curling azzurro nel doppio misto. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno battuto anche la Cina. Il risultato finale è di 8-4 per la coppia azzurra, con una partita praticamente mai in discussione. Tra poco, alle 13.05 ora italiana, l'ostacolo Svezia. Con la semifinale già in tasca, i due azzurri possono giocare con una tranquillità maggiore.