Troppo vento, rinviata la discesa libera maschile

Quando si correrà?

Domenica nuovi capitoli: la gara era in programma alle 4 ora italiana, le 11 a Pechino, come stabilito dai calendari. Ma il vento continua a soffiare: arriva l'annuncio di un primo slittamento alle 5, che diventa alle 6. A preoccupare è soprattutto la parte centrale della pista, più esposta e non coperta dalle montagne. E quindi soggetta alle raffiche di vento improvvise, intervallate da momenti di quiete ma anche molto violente. Alla fine l'ultimo rinvio: alle 7 (ora italiana), ma con appuntamento alle 6 per capire se si potesse davvero gareggiare o meno. Dunque l'ufficialità: si corre in una nuova data, ancora non annunciata.