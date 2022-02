La terza medaglia azzurra all'Olimpiade invernale di Pechino arriva dallo slittino, che vede l'Italia tornare sul podio. La conquista Dominik Fischnaller, che è bronzo nella prova individuale. L'abbraccio del direttore tecnico Zoeggeler e l'esultanza del cugino Kevin dall'hotel in cui è in quarantena dopo la positività PECHINO, NEWS E RISULTATI LIVE - CALENDARIO - RISULTATI - MEDAGLIERE Condividi

Lo slittino azzurro è tornato. L'azzurro Dominik Fischnaller è medaglia di bronzo nello singolo maschile alle Olimpiadi invernali di Pechino. Si tratta della terza medaglia per l'Italia dall'inizio dei Giochi invernali. Nello slittino singolo uomini la medaglia d'oro è andata al tedesco Johannes Ludwig, mentre ad aggiudicarsi l'argento è stato l'austriaco Wolfgang Kindl. Chiude undicesimo l'altro azzurro in gara, Leon Felderer. Al termine della prova, Fischnaller è stato abbracciato dal direttore tecnico della Nazionale, Armin Zoeggler, leggenda dello slittino azzurro. Zoeggeler ha anche alzato lo slittino di Fischnaller in segno di trionfo. "Bronzo che vale tanto, lo dedico a mio cugino Kevin" "Questa medaglia ha tanto valore dopo 4 anni difficili, mi è mancato molto poco agli scorsi Giochi, sono molto contento". Esprime così la sua gioia per il bronzo ottenuto nella gara di slittino ai Giochi olimpici di Pechino 2022 l'azzurro Dominik Fischnaller che si è preso una rivincita dopo il podio sfiorato a PyeongChang 2018. "Sono stati giorni duri con la positività di mio cugino Kevin -prosegue l'azzurro - spero si riprenda presto, questa medaglia è anche per lui. Questa medaglia la dedico alla mia famiglia ma anche a me per questi 4 anni dove non ho mollato mai".-

L'esultanza del cugino Kevin in quarantena vedi anche Tutte le medaglie dell'Italia, il totale sale a 3 Non solo l'esultanza di Zoeggler in pista, con lo slittino alzato per il ritorno a una medaglia azzurra nella specialità. Anche il cugino di Dominik Fischnaller, Kevin, ha esultato per il risultato. Kevin Fischnaller è in quarantena in un hotel dopo essere risultato positivo al Covid-19. Anche lui membro della Nazionale azzurra, era compagno di stanza del cugino Dominik. Kevin ha sfogato tutta la gioia dopo gli ultimi momenti non proprio felici, postando i video della sua esultanza su Instagram.

