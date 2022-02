Dopo tre rinvii, è stato posticipato a domani (lunedì 7) alle 5 l'evento di discesa maschile a causa del forte vento. Lauzi in finale nello slopestyle di snowboard. Il doppio misto di curling vince ancora. Pattinaggio, salto e fondo senza gioie. I Giochi sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky PECHINO 2022, RISULTATI E NEWS LIVE - CALENDARIO - RISULTATI - MEDAGLIERE Condividi

Snowboard, Lauzi in finale nello slopestyle! Emiliano Lauzi si giocherà una medaglia nello slopestyle maschile. Una grande prima run dell'azzurro classe 1994 gli garantisce l'accesso alla finale per l'oro - le cui tre run sono in programma lunedì 7 febbraio alle 5, 5.27 e 5.54. Punteggio di 71.71 e settimo posto generale, tra i primi dodici qualificati che hanno staccato il pass per contendersi il metallo più prezioso.

Troppo vento, niente discesa libera maschile PECHINO 2022 Discesa rinviata, Innerhofer: "Sono tranquillo" Niente da fare per la discesa maschile con gli azzurri Paris, Innerhofer e Marsaglia. Dopo tre rinvii a causa del forte vento che avevano posticipato la gara dalle 4 (orario originale) alle 5, dunque alle 6 e infine alle 7, è arrivata la decisione finale: la discesa libera si correrà in una prossima giornata (non per forza domani, lunedì 7 febbraio). E del rinvio ne ha parlato uno dei protagonisti: "Decisione giusta? Per noi difficile dirlo, non eravamo sulla pista. C'era tanto vento come nei giorni scorsi - ha detto Innerhofer -. Io ero tranquillissimo, su nell'area hospitality ho anche dormito".

L'Italia del curling non si ferma: battuta anche la Cina PECHINO 2022 Curling, Italia: 7 vittorie su 7 nel doppio misto Nel doppio misto gli azzurri Constantini-Mosaner non si fermano: battuta anche la Cina pur con qualche piccola sofferenza. 8-4 il risultato finale. Settima vittoria in altrettante gare, la semifinale era già certa.

Speed skating, 5000 metri maschili senza medaglie Nello sport che ha regalato all'Italia la prima medaglia di Pechino 2022 con Francesca Lollobrigida, non arriva una nuova gioia al maschile. Davide Ghiotto è il miglior italiano, ma chiude ottavo in 6:19.92. Michele Malfatti è invece quindicesimo in 6:21.47. Ultimo Andrea Giovannini col tempo di 6:30.11. Epilogo emozionante: l'olandese Roest, che aveva fatto registrare il nuovo record olimpico (in 6:09.31), viene battuto all'ultima manche dallo svedese Van der Poel, che gli strappa primato (6:08.84) e oro. Argento proprio a Roest, bronzo al norvegese Engebraaten.

Sci di fondo, skiathlon uomini: l'azzurro De Fabiani ottavo Nella 15+15km vince il russo Bolshunov col tempo finale di 1:16:09.8. Quinta medaglia olimpica per lui, la prima del metallo più prezioso. Argento al connazionale Spitsov in 1:17:20.8. Bronzo al finlandese Niskanen col tempo di 1:18:10.0. Norvegia giù dal podio. Miglior italiano Francesco De Fabiani, che completa un'ottima prova all'ottavo posto in 1:19:47.6. Gli altri italiani: Ventura 34°, Salvadori 48°.

Pattinaggio di figura, Italia fuori dal programma libero Azzurri fuori dal programma libero. 20 i punti conquistati dopo le prove maschile, coppia, danza, e femminile, con l'ultimo e odierno 58.52 di Lara Naki Gutmann che chiude nona il programma corto femminile. Solo le prime cinque squadre accedevano al programma libero per le medaglie: avanti Russia, Usa, Giappone, Canada e Cina. Azzurri settimi.

Salto con gli sci, trampolino normale: Bresadola manca la finale Non riesce la missione finale per l'azzurro Bredasola: non basta il 110.3 come punteggio. Chiude 41°.

Slittino, i risultati azzurri nelle prove Tra l'una e le tre di notte italiana si sono disputate le prove cronometrate del singolo femminile. Nell'ultima prova Natalie Geisenberger (Germania) la più veloce in 59.018. Miglior italiana Verena Hofer, undicesima in 59.673. Nina Zoeggeler tredicesima con 59.835. Mentre Andrea Voetter non ha terminato la prova. Nella penultima prova di Julia Taubitz il miglior tempo in 58.868. Sesto posto per Nina Zoeggeler in 59.371. Andrea Voetter nona col tempo di 59.469. Per Verena Hoefer tempo di 1:01.080. Mentre nel doppio Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno chiuso sesti nelle prove, a 0.487 di ritardo dal miglior tempo fatto registrare dagli austriaci Steu e Koller.