Due grandi appuntamenti nello sci alpino: la discesa libera maschile originariamente prevista per domenica 6 e rinviata per il vento e il Gigante femminile. La super coppia del curling misto affronta la semifinale. Torna in pista la medagliata Lollobrigida nei 15000m. C'è anche Lauzi nella finale dello slopestyle di snowboard e tanto altro. I Giochi sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky

