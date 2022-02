E' cominciata con un'ora di ritardo la partita del torneo olimpico di hockey su ghiaccio femminile tra il Comitato olimpico russo eil Canada. Inizialmente le canadesi non sono scese in campo, dopo che tra le russe nei giorni scorsi erano state registrate delle positività al Covid. Poi la decisione di giocare con le mascherine "per cautela e timore per la salute e la sicurezza" come spiega la Federazione internazionale di hockey su ghiaccio

PECHINO 2022, NEWS E RISULTATI LIVE - CALENDARIO - RISULTATI - MEDAGLIERE