Medaglie congelate. La premiazione del Team Event del pattinaggio di figura a Pechino 2022 doveva essere effettuata ieri. Oro Russia, argento USA e bronzo Giappone. Invece niente. Ufficialmente la premiazione è stata rinviata in attesa di risolvere una questione legale. Non meglio specificata. Il portavoce del Cio Mark Adams ha ammesso che è emerso un problema, che potrebbe avere conseguenze legali (di giustizia sportiva, quindi, probabilmente). Si sta aspettando che arrivi il chiarimento richiesto. Un ritardo che ha scatenato immediatamente molte speculazioni. Tutte all’indirizzo di una solo squadra, tra le tre che dovranno salire sul podio: la Russia, anzi ROC come viene indicata a Pechino 2022, cioè Comitato Olimpico Russo. La mancanza del nome della nazione e dei colori ufficiali all’Olimpiade è una delle conseguenze della nota squalifica della Russia per le violazioni al codice antidoping, squalifica che scadrà il 16 dicembre 2022.

Al momento solo ipotesi

In questo momento sono solo ipotesi, non ci sono elementi per poter dire che si possa trattare di un caso da mettere in relazione con procedure antidoping e se questo caso riguardi la Russia. Ma intanto proprio la Russia sta cercando di capire ed eventualmente di difendersi. La Federazione russa di pattinaggio ha detto alla TASS (agenzia di stampa russa) di attendere informazioni ufficiali sul caso. Che è già arrivato all’attenzione del Cremlino, anche qui le prime dichiarazioni sono di attesa per conoscere il contenuto di eventuali provvedimenti ufficiali. La squadra ha schierato nel Team Event Kamila Valieva (strepitosa, prima donna ad eseguire e atterrare due quadrupli), Mark Kondratiuk nella gara maschile, la coppia Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov e Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov nella danza. Nessun pattinatore russo si sarebbe presentato oggi agli allenamenti previsti e programmati. Questi ragazzi sono tutti fenomeni assoluti del pattinaggio di figura. Valieva è destinata a diventare una leggenda del pattinaggio e forse, a soli 15 anni, lo è già. Deve arrivare in fretta un chiarimento. Perché non meritano questo tipo di attenzioni, a meno che non siano in qualche modo coinvolti. Il Cio ha promesso aggiornamenti al più presto. E’ doveroso.