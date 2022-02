Due cadute, in gigante e slalom, per Mikaela Shiffrin. Sopresa e delusione per la campionessa americana regina dello slalom. I motivi del disastro olimpico. E un impero, quello suo e del fidanzato Kilde, che non è finito, ma che in questa olimpiade è fermo al bronzo del norvegese PECHINO 2022, NEWS E RISULTATI LIVE - CALENDARIO - RISULTATI - MEDAGLIERE Condividi

La più attesa, la regina delle nevi, la donna più vincente nella storia dello slalom con 47 centri, a -9 da Lindsey Vonn nella classifica di tutti i tempi, è crollata in Cina, con due uscite non da regina, banali nella dinamica, da principiante per una come lei. E’ stata porprio la Vonn, con la quale in passato sono volate parolone di invidia, a sostenerla: “Affranta per Mikaela, ma questo non toglie nulla alla sua storica carriera e a quello che saprà ancora conquistare. A testa alta.” Quel che è successo è da far urlare “CLAMOROSO A YANQING”. Nello sci, si sa, basta un attimo e sei fuori, soprattutto oggi, con un livello così elevato, forse come non mai. Sbagliare all’Olimpiade, per cercare di prendersi tutto, ci sta, ma questo è un ragionamento applicato soprattutto a chi va a caccia della gloria di un giorno, sperando in un colpaccio, non per una come lei. Un viaggio di 15 ore per restare in gara una decina di secondi tra gigante e slalom. Per trovare un suo ritiro in slalom, non bisogna andare lontano, è successo un mese fa a Kranjska Gora, ma la volta prima era datata 28 gennaio 2018!!! Impressionante. Così come l’ultima uscita in gigante, sempre 2018, sempre gennaio, ma 5 giorni prima. Sarà un caso, sono passati 4 anni, ma la doppia uscita nelle sue specialità, nella sua carriera sono arrivate di fila. Una rarità nel suo palmares visto che per riesumare questa statistica sono passati quattro anni di totale supremazia.

I motivi del clamoroso flop leggi anche Goggia continua ad allenarsi: "Ma non mi espongo" Ma cosa non ha funzionato? La neve è la maggior indagata. Una neve che ti fa sentire tanto la presa di spigolo. In gigante l’ha portata ad avere molta fiducia nella tenuta e ha trovato un’inclinazione fatale, ha toccato con lo scarpone ed è scivolata via, pur sempre per recuperare a un leggero allungamento della linea. In slalom, anche in questo caso con una linea allungata, è rimasta agganciata a quello spigolo ed è uscita come una principiante. Si, principiante può sembrare un termine molto duro, detto da chi poi, ma come ti permetti? Già, vero, ma non vuole assolutamente essere denigrante, semplicemente la constatazione che questi sono stati due errori di una banalità mostruosa per una come lei, come il cecchino infallibile dagli undici metri che scivola al momento della battuta di un calcio di rigore, è successo anche ai migliori, ma mai due su due!!! L’uscita in gigante le ha forse tolto le granitiche certezze che ha sempre avuto, ma la sensazione è che abbia proprio avuto problemi con la preparazione dei materiali su una neve con la quale non ha mai trovato il feeling. Quasi non riuscisse a girare gli sci, come piace a lei, fin dalla prima curva andando così subito in affanno. Il feeling della prima curva è tutto in questo sport, spesso determina il risultato. Un disastro.

