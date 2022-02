Dimostra grande determinazione Sofia Goggia, tra le prime a scendere in pista anche oggi per un allenamento con sci da supergigante. Al momento però non c'è ancora alcuna decisione sulla partecipazione della campionessa olimpica alle gare di Pechino, con la discesa in programma il 15 febbraio

Sofia Goggia, dopo aver testato la neve artificiale di Yanqing nella giornata di martedì con gli sci da gigante, questa mattina poco prima delle 8 (orario cinese) era già ai piedi delle piste per una nuova sessione di allenamento con gli sci da superGigante e proseguire così la sua rincorsa olimpica dopo il brutto infortunio rimediato a Cortina. Venerdì é in programma il Super G, martedì 15 la discesa libera, specialità in cui Goggia detiene il titolo a cinque cerchi ed è leader nella classifica di specialità di Coppa del Mondo. Al momento non c’è ancora nessuna decisione definitiva sulla partecipazione ai Giochi della campionessa azzurra. Il suo stato di salute viene monitorato giorno per giorno e verrà fatto tutto il possibile per consentirle almeno di difendere il suo titolo in discesa. La determinazione dell’atleta bergamasca non manca, che a neanche 48 ore dal suo arrivo in Cina, dimostra di aver già smaltito il fuso orario, non aver risentito del primo allenamento a Yanqing ed essere una delle prime sciatrici pronta a scendere sulle piste riservate per gli allenamenti. Con la speranza di essere fra pochi giorni al cancelletto di partenza.