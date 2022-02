Attualmente in Cina, dove come membro del Cio sta seguendo le Olimpiadi di Pechino, Federica Pellegrini è stata suo malgrado protagonista di un episodio vergognoso accaduto a Jesolo . Cartelli ingiuriosi contro l'ex nuotatrice e campionessa azzurra sono comparsi lungo l’arenile a lei dedicato nel Comune veneto. I vandali, in particolare, hanno coperto le insegne che indicano l'inizio e la fine del tratto di "Lungomare delle Stelle" intitolato a Federica con offese di cattivo gusto dirette alla sua persona . La polizia, informata dei fatti, sta procedendo d'ufficio per risalire agli autori del gesto visionando le telecamere di sorveglianza di zona.

Federica su Instagram: "Mi faccio due risate, però dispiace"

Attraverso le proprie Instagram Stories, Federica ha commentato l’accaduto: "È comparso un adesivo sul cartello del mio lungomare, che riportava 'Quella t…. di Federica Pellegrini, campionessa olimpica di arroganza e mitomania'. Su arroganza e mitomania non ho nulla da dire, sono dei pensieri anche se non penso di esserlo ma ci può stare. Sulla t…. invece no. Non ho molto da dire, non sposta più di tanto. È una presa di posizione invidiosa e rancorosa, mi faccio due grosse risate però mi dispiace. Qualcuno si è preso la briga di stamparmelo in faccia. Spero vivamente che ci sia qualche telecamera che ha ripreso e chiedere ai responsabili perché l’abbiano fatto. Mi spiace che accadano ancora queste cose. Il Comune di Jesolo si è attivato subito per rintracciare i responsabili. Ringrazio Luca Zaia per la solidarietà e chi mi ha dedicato messaggi d'affetto. Grazie a chi sta aiutando, io sto bene".