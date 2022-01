Federica Pellegrini: "Matrimonio rinviato al 2023"

Nessun "allarme", soltanto un rinvio. Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposeranno, ma non quest'anno. "Abbiamo deciso che è meglio rinviare al 2023 - ha rivelato la leggenda del nuoto azzurro al settimanale 'Oggi' - il mio sogno è celebrare il matrimonio in primavera e non ci sono proprio le condizioni per riuscirci, nel 2022". La 'Divina' - confermatissima al tavolo dei giudici di Italia’s Got Talent dal 19 gennaio su Sky Uno e in streaming su NOW - aveva detto "sì" alla romantica proposta di nozze del suo fidanzato e coach lo scorso 30 ottobre. "Ci si sposa una volta sola - continua Fede - e vorrei che accadesse in un contesto più sereno, fuori dal tunnel della pandemia".