Pattinaggio, Grassl 7° posto e record italiano

Nel pattinaggio di figura maschile vittoria dello statunitense Nathan Chen davanti a tre giapponesi: Yuma Kagiayama, Shoma Uno e Yuzuru Hanyu. Settima posizione per Daniel Grassl, che ha ottenuto il quarto punteggio nel libero (187.43) per un totale di 278.07 che gli ha permesso di essere il miglior europeo. Grassl ha anche ottenuto il secondo miglior risultato azzurro della storia, dopo il sesto posto di Carlo Fassi ai Giochi invernali di Helsinki del 1952. Il campione italiano, che prima di questa prova occupava la dodicesima posizione, ha ottenuto il record italiano anche grazie a tre eccellenti salti quadrupli.

Soddisfatto il 19enne di Merano dopo la gara: "Sono molto felice di come ho pattinato e di come sono entrato in pista, sono le mie prime Olimpiadi ed ero un po’ agitato, sono comunque contento. Quando tornerò a casa dovrò migliorare il Lutz. È molto bello pattinare contro i grandi del mondo, migliorare il mio pattinaggio, non solo i salti".