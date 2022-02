Comunicati i pettorali in vista del superG femminile in programma venerdì a Pechino. In gara per le azzurre Brignone, Bassino, Curtoni e Marsaglia. Il via alle 4 del mattino in Italia. Tutto in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky

