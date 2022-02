Arriva l'ottava medaglia azzurra ai Giochi di Pechino: Omar Visintin conquista il bronzo nello snowboard cross. Per l'Italia si tratta del primo podio olimpico in campo maschile. Malagò: "Grande, ci siamo ripresi quanto perso con Moioli" PECHINO 2022, NEWS E RISULTATI LIVE - CALENDARIO - RISULTATI - MEDAGLIERE Condividi

Omar Visintin ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nello snowboard cross maschile ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. L’altoatesino è stato protagonista di una finale super: dopo aver perso qualche decimo in partenza è stato bravissimo a recuperare sul finale, superando all’ultima curva l’austriaco Julian Lueftner. Per l’Italia si tratta della prima medaglia nella storia della specialità in campo maschile dall’introduzione dello snowboardcross ai giochi di Torino 2006. A 32 anni, l’azzurro dopo la medaglia mondiale di Park City 2019, ottiene il coronamento di una carriera regalando all’Italia l’ottava medaglia alle Olimpiadi cinesi.

L'infortunio e il ritorno in gara due settimane fa Una storia bellissima quella di Visintin, infortunatosi nella seconda gara di Coppa del Mondo a Montafon, appena dopo aver concluso al secondo posto nell’esordio stagionale – proprio sulla pista di Zhangjiakou – e tornato alle gare solo meno di due settimane fa nella tappa di Cortina d’Ampezzo. Medaglia d’oro al collo dell’austriaco di madre italiana Alessandro Haemmerle. Il 28enne di Bludenz si è giocato il titolo olimpico al fotofinish, vinto per appena 2 centesimi, sul canadese Eliot Grondin che aveva dominato la qualificazione e tutte le run sino alla finale.

Visintin: "Sfortunato, questa medaglia è così importante" "E' così importante, questa medaglia è molto molto importante per me - ha detto Visintin, come riportato su olympics.com -. Ci sono molte cose importanti, ma l’ho aspettata così tanto. Sono stato sfortunato, ho subìto infortuni quest’anno, stavo ritornando e essere sul podio oggi è la cosa più bella. Appena ho avuto l’infortunio e il dottore mi ha detto che sarei guarito per le Olimpiadi, io ho pensato 'OK ce la farò'. Anche se il mio braccio era al cento per cento oppure no, non importava, volevo essere qui a gareggiare. E l'ho fatto."