Arianna Fontana cade nella finale dei 1.000 metri

Arianna Fontana è caduta nella finale dei 1.000 metri di short track. L'azzurra è stata toccata da dietro dalla britannica Kristes Santos. L'oro è andato all'olandese Suzanne Schulting, argento alla cinese Choi Min-jeong, bronzo alla belga

Hanne Desmet.

Per Arianna Fontana non arriva dunque quella che sarebbe stata l'undicesima medaglia olimpica in carriera. La campionessa olimpica nell'ultimo giro della finale dei 1000 metri short track è caduta gettando al vento la possibilità di diventare la sportiva italiana più medagliata ai Giochi olimpici sia estivi che invernali. Con 10 medaglie resta in compagnia di Stefania Belmondo. Sulla distanza Arianna vanta una sola medaglia, il bronzo a PyeongChang 2018. Fontana, attardata alla campana dell'ultimo giro, ha cercato di recuperare ma è stata poi ritenuta responsabile della caduta. I precedenti olimpici di Arianna sui 1.000 sono stati, sesto posto a Torino 2006, eliminazione ai quarti di finale a Vancouver 2010 e squalifica a Sochi 2014.

Fontana squalificata: "Secondo me ero nel giusto"

Per Arianna Fontana anche la beffa della squalifica per aver danneggiato con la sua scivolata la statunitense Santos. L'episodio è stato ravvisato grazie al Var: "Secondo me ero nel giusto. Io avevo visto l’americana dietro. I giudizi l’hanno interpretata in maniera diversa, ma non posso fare altro che accettare la loro decisione. Ero contenta e carica, mi sentivo bene, la squalifica lascia un po’ di amaro in bocca. Guardiamo avanti, c'è ancora la staffetta e i 1500 cui dedicarsi".