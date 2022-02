Giornata di riposo per Sofia Goggia, che ha svolto un allenamento in palestra in vista della prima prova di discesa libera, in programma sabato mattina. L'approccio della Fisi è prudente, con una valutazione giorno per giorno e l'obiettivo di essere in pista il 15 febbraio per la gara, in cui difenderà il titolo olimpico

PECHINO 2022, NEWS E RISULTATI LIVE - CALENDARIO - RISULTATI - MEDAGLIERE