Stefania Constantini, oro nel doppio misto del curling a Pechino, è rientrata in Italia. Ad accoglierla a Malpensa il fidanzato e gli amici. Per lei un enorme striscione con le foto di tutte le sue imprese. All'arrivo, abbracci e baci con il fidanzato, che si è presentato in aeroporto con un dono per lei: un grande orsacchiotto di peluche. IL VIDEO

