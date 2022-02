Nello snowboard cross a squadre misto arriva l'argento azzurro con Moioli-Visintin (4^ l'altra coppia Carpano-Sommariva). Sofia Goggia in pista nella prova di discesa chiude 12^. Curling, terzo ko per l'Italia: la Cina vince 12-9. Tutti i risultati tra cui anche staffetta di fondo e speed skating. I Giochi sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky PECHINO 2022, NEWS E RISULTATI LIVE - CALENDARIO - RISULTATI - MEDAGLIERE Condividi

Storici Omar Visintin e Michela Moioli, è argento nello snowboard a squadre miste di specialità! Nella notte italiana è arrivata l'undicesima medaglia azzurra di Pechino, la seconda nello snowboard e la seconda per Visintin dopo il bronzo nel cross maschile. Il team azzurro è stato superato da quello Usa (Nick Baumgartner e la neo campionessa olimpica Lindsey Jacobellis). Terzo posto per il Canada (Eliot Grondin e Meryeta Odine). Sfiorata quella che sarebbe stata una clamorosa doppietta, visto che nella finale per l'oro c'era anche l'altro team Italia composto da Lorenzo Sommariva e Caterina Carpano, che hanno chiuso al quarto posto.

Sofia Goggia in pista per la prima prova della discesa Sofia Goggia c'è. Dopo il grave infortunio di Cortina del 23 gennaio - quando ha riportato la distorsione al ginocchio sinistro con lesione parziale del legamento crociato e la micro frattura del perone - la campionessa olimpica in carica di discesa è scesa regolarmente nella prima (di tre) prove ufficiale. Tempo di 1:35.02, portando al termine un'ottima prova, il dodicesimo assoluto. Al traguardo braccia al cielo, un grande sorriso e anche un po' di commozione che sa di liberazione. Miglior tempo per la svizzera Priska Nufer in 1:33.47. Subito dietro la tedesca Kira Weidle (a 0.44) e l’austriaca Christine Scheyer (a 0.67). Le altre azzurre: 15^ Nadia Delago a 1″71. 17^ Nicol Delago a 2″17. 18^ Elena Curtoni a 2″31. 20^ Federica Brignone a 2″42. 21^ Marta Bassino a 2″46 e 29^ Francesca Marsaglia a 3″00. Domani (domenica 13) è in programma la seconda prova cronometrata della libera che vale come qualifica interna per ogni singolo team per la scelta delle sciatrici, in vista della gara del 15 febbraio che assegnerà le medaglie.

Curling maschile, terzo ko azzurro: vince la Cina 12-9 Italia sempre sotto nel match: gli azzurri Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin e la medaglia d'oro nel doppio misto Amos Mosaner partono con 2 punti di svantaggio, cercano il recupero ma al terzo end è pesante il parziale di 3-0 cinese. La riscossa nel quarto con un bel take out di Joel Retornaz che conquista tre punti, ma la Cina scappa di nuovo avanti. Nel quartultimo end steal azzurro che accorcia a -1 ma sono sempre gli avversari a restare saldamente al comando. Secondo successo con due ko per la Cina. Terzo ko azzurro dopo quelli con Gran Bretagna (7-5) e Svezia (9-3). Le prossime sfide domenica 13 febbraio alle 2.05 con la Russia e alle 13.05 con la Svizzera. La qualificazione non è compromessa ma sicuramente in salita.

Fondo, staffetta 4x5 km donne: Italia ottava La Russia si prende l'oro in 53:41.0 col quartetto formato da Yulia Stupak, Natalia Nepryaeva, Tatiana Sorina e Veronika Stepanova. Argento alla Germania che aveva chiuso in testa seconda e terza frazione. Tempo finale di 53:59.2 con 18.2 secondi di ritardo. Terza la Svezia a +20.7. Fuori dal podio la Norvegia campione in carica. Il team azzurro con Anna Comarella, Caterina Ganz (in tecnica classica), e Martina Di Centa e Lucia Scardoni, che supera in volata il Canada chiude all'ottavo posto in 57:20.5. Ritardo finale di +3:39.5.