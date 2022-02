Sofia Goggia sceglie un post su Facebook per ringraziare i tanti che le stanno dimostrando affetto e sostegno in questa corsa contro il tempo per esserci al via nella discesa libera del 15 febbraio. Un tifo che supera la pressione, come spiega la stessa campionessa azzurra in un post su Facebook: "In questa foto c’è tutto: mi bastano vedere quella scritta dietro di me , quei favolosi cinque cerchi che fanno sognare alla mia sinistra e Sofia emozionata per sorridere e sognare. Oggi é stata una grande emozione prendere parte alla prima prova della discesa olimpica. Avrei così tanto da raccontarvi, prometto che lo farò, ma ora non ho tempo, il focus e le energie verranno messi nella costruzione di questa discesa. Voglio però dire una cosa: spesso gli atleti vanno alle Olimpiadi con il peso di una nazione sulle spalle. Io no, invece. Io ci vado con il supporto , il sostegno e l’affetto della mia Nazione. Io ci vado con il vostro amore. Mai mi siete stati vicini come in questo periodo ed è proprio per questo che vi voglio ringraziare dal profondo del mio cuore. Per me ciascuno di voi è importantissimo e fondamentale Siete qui con me in Cina… io vi ringrazio. Un abbraccio!"