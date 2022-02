Curling, Italia ancora ko: Russia vince 10-7

Quarta sconfitta consecutiva per l'Italia del curling a squadre. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simon Gonin, bronzo agli Europei dello scorso anno, sono stati battuti anche dalla Russia, col punteggio di 10-7, rendendo molto difficile il percorso per qualificarsi alle semifinali.

Gli azzurri tornano in gare alle 13 italiane per affrontare la Svizzera in cerca di una prima vittoria per invertire la tendenza e riportare un po' di quell'entusiasmo regalato dalla medaglia d'oro nel torneo di doppio misto da Amos vinta da Mosaner e Stefania Constantini.