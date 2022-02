Biathlon, Hofer quarto nell'inseguimento 12.5 km

L'italiano sfiora il podio nella prova ad inseguimento di biathlon sulla distanza dei 12.5 chilometri. Oro al francese Fillon Maillet, argento per il norvegese Tarjei Boe e bronzo per il russo Latypov

L'azzurro Lukas Hofer ha chiuso al quarto posto la 12,5 km ad inseguimento di biathlon alle Olimpiadi di Pechino. L'oro è andato al francese Quentin Fillon

Maillet, alla sua terza medaglia in questi Giochi invernali. Medaglia d'argento per il norvegese Tarjei Boe e bronzo per il rappresentante del comitato olimpico russo Eduard Latypov, che è riuscito a resistere al ritorno di Hofer, autore di una prova

senza alcun errore al poligono. Gli altri italiani: Windisch 26° a +4:34.4. Bormolini 33° a +4:57.0

"Ci ho provato, ero vicinissimo al podio"

"C'ho provato fino alla fine", ha ammesso Lukas Hofer, quarto nell'inseguimento maschile 12,5 km del biathlon, a Rai Sport, "però purtroppo nell'ultimo giro non sono bastate le ultime forze che ho cercato di dare in salita. Ho cercato di dare un'accelerata, ci ho creduto ancora, ma mancavano sempre cinque metri per chiudere il buco. Quando sono arrivato su mi sono ricordato una bellissima gara di anni fa a Oberhof con lo stesso vento e lo stesso meteo, anche lì ho fatto quattro zeri al poligono. Lì bastò per il terzo posto, oggi è mancato poco. Mi fa tanta rabbia, ma ho dato il massimo".