Brignone: "A Milano-Cortina non ci sarò"

Federica Brignone, argento nel gigante e settima nel Super G a Pechino 2022, ha detto che "non crede proprio di esserci a Milano-Cortina", visto che - a suo dire - "mancherà lo spirito olimpico".

"Sarà come una gara di Coppa del Mondo, sarà come un Mondiale, ma solo a 5 cerchi", ha detto l'azzurra. Alla fine dell'ultima sessione di prove della discesa libera (non prenderà parte alla gara in programma martedì), conclusa al 31/mo posto, la Brignone, 32 anni, si è lamentata della pista e soprattutto di se stessa. "È andata malissimo questa prova. Non ho un buon feeling, non l'ho trovato neanche oggi su questa pista, fin dalla terza curva sono subito scivolata e non sono neanche riuscita tirare la curva quella che l'altro giorno avevo saltato, oggi ho frenato talmente tanto che mi sono fermata. Non riesco a fare nessuna differenza. Vado bene solo nelle 4 curve di muro qua sotto, non sono abbastanza. Tutto il resto faccio schifo. Vado in tilt mentalmente, non ho buon feeling, non sono appoggiata, non ho voglia di fare velocità, non sono chiusa, non ritrovo le sensazioni che avevo in discesa quest'anno e non so proprio sciare. E' come se scendessi con la paura, anche se questa è la discesa più facile che abbiamo fatto quest'anno. Se io mi merito il posto per correre in discesa è perché in combinata posso essere competitiva, ma così non ho nessuna chance. Non so, devo farmi un lavaggio del cervello".