L'Italia conquista la seconda vittoria nel torneo di curling maschile. Gli azzurri guidati da Joel Retornaz, e con la medaglia d'oro nel misto Amos Mosaner, battono gli Stati Uniti (medaglia d'oro a Pyeongchang) per 10-4

Arriva la seconda vittoria per l'Italia nel torneo maschile di curling a Pechino. All'Ice Cube gli azzurri capitanati da Joel Retornaz battono gli Stati Uniti, medaglia d'oro nel 2018 a Pyeongchang. Dopo 7 end, sostanzialmente equlibrati, gli azzurri conducono per 6-4. Nell'ottavo end un errore decisivo di Shuster, skip americano, regala 4 punti all'Italia che si porta sul 10-4. A quel punto la vittoria viene concessa agli azzurri con due end di anticipo. Prossima sfida contro la Danimarca, ultima in classifica